Кыргызстанец, создавший программу Behavox, дал интервью Bloomberg

Эркин Адылов, генеральный директор Behavox, дал интервью агентству Bloomberg и рассказал о созданном им программном обеспечении.

Компания использует программное обеспечение для мониторинга сотрудников и оценки их действий, и некоторые из крупнейших инвестиционных банков его уже тестируют. Суть программы в предоставлении банку или финансовой компании возможности следить за каждым шагом сотрудников и алгоритмом их действий для выявления нарушителей, которые, например, могут заниматься отмыванием денег.

Некоторые наши клиенты используют Behavox для оценки поведения трейдеров. По сути, система помогает им принимать правильные решения. В ходе тестирования, которое мы провели, система позволяет трейдерам достичь высоких показателей в принятии правильных решений. Эркин Адылов

Однако ныне успешный основатель компании прошел трудный путь к успеху. Он родился в семье фермеров в маленьком городке в Кыргызстане, работал на ферме родителей, пока ему не исполнилось 16 лет. Выиграв грант Джорджа Сороса, он на год уехал учиться в США. Позже его родителям пришлось продать дом, чтобы дать сыну возможность учиться в университете на Гавайях. В 2014 году в Лондоне он основал компанию Behavox.