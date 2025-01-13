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Техноблог

Xiaomi 15 Ultra в стандартной комплектации получит поддержку спутниковой связи

Компания Xiaomi готовится к выпуску своего нового флагманского смартфона — Xiaomi 15 Ultra, который обещает стать первым устройством бренда с поддержкой спутниковых звонков в стандартной комплектации. Об этом сообщается на сайте notebookcheck.

Xiaomi
Фото Xiaomi

Согласно последним утечкам, модель выйдет в двух версиях, каждая из которых предложит уникальные функции связи, значительно превосходящие предшественников.

Xiaomi 15 Ultra появится в двух модификациях:

  • модель с поддержкой спутниковых звонков и сообщений через сеть Beidou (номер модели 25010PN30C);
  • модель только со спутниковыми звонками (номер модели 25019PNF3C).

Информация об этих версиях появилась после регистрации устройств в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT). Если данные подтвердятся, Xiaomi 15 Ultra станет первым смартфоном бренда, способным совершать звонки через сеть Tiantong, а топовая версия получит возможность отправлять сообщения без использования традиционных GSM-сетей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/316530/
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