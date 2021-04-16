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Техноблог

Концерн Geely представил свой первый электромобиль с функцией распознавания лиц

Китайская компания Zeekr показала свою первую серийную модель электромобиля, которая получила символическое название —Model 001, сообщают СМИ.

Премьера электрокара прошла на заводе Zeekr Intelligent Factory в Ханчжоу. Там же и будут выпускать автомобиль для всех рынков. Китайцы наладят офлайн- и онлайн-продажи, а на этот год запланировано открытие 36 площадок для доставки машин и 60 сервисных центров.

Zeekr
Фото Zeekr

Эксперты отмечают схожесть новинки с концептом Zero от Lynk&Сo. Они считают, что это не случайность — обе марки принадлежат Geely и в головном офисе решили передать концепт дебютантам для серийного воплощения. Что касается технических аспектов, то машина доступна с силовой установкой, которая состоит из двух моторов общей мощностью в 544 лошадиные силы. Производитель также сообщает о появлении и более мощных модификаций, однако конкретные данные не предоставляются. Батарей здесь может быть две — на 86 и 100 киловатт-часов, причем самая дальнобойная версия сможет проезжать до 700 километров без подзарядки.

Интересно, что автомобиль оснастят интересными опциями. Одна из них — система распознавания лиц. С ее помощью электромобиль сможет «узнавать» хозяина в лицо, разблокируя двери и применяя персональные настройки для интерьера и климатической системы.

Полноприводный автомобиль оснащен двумя электромоторами, которые суммарно выдают 544 лошадиных силы.

Продажи электромобиля в Китае начнутся в октябре 2021 года, а экспансия на мировой рынок — в следующем году.

Компания Zeekr до конца 2023-го планирует построить на территории Поднебесной 2 тысячи 200 зарядных станций с 20 тысячами 360-киловаттными чарджерами, которые смогут наполнить энергией тяговые аккумуляторы на 120 километров пути за пять минут.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/190479/
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