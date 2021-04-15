В Instagram и Facebook появится новая функция

Пользователи Instagram по всему миру смогут скрывать лайки под своими публикациями, сообщает ria.ru со ссылкой на главу Instagram Адама Моссери.

«Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его», — говорится в сообщении Моссери.

Годом ранее Instagram начал испытывать эту функцию в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. И в результате сбора откликов на эту инициативу социальная сеть отметила, что некоторые пользователи все же хотели сохранить подсчет лайков, чтобы отслеживать популярность своих сообщений.

Также Адам Моссери уточнил, что аналогичная функция тестируется и для сети Facebook.