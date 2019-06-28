Apple Watch спасли жизнь пожилой женщине, попавшей в ДТП

Последняя модель Apple Watch — Series 4 — с помощью функции «Обнаружение падения» в критической ситуации спасла пожилую жительницу американского штата Мэн, сообщил портал 9to5mac.

87-летняя Дотти Уайт попала в аварию по дороге домой из магазина. По словам женщины, у нее не было возможности воспользоваться телефоном сразу после происшествия. Но ее Apple Watch сразу отправили сообщение службам спасения, распознав столкновение автомобилей как падение.

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«Часы связались с моим сыном во Флориде и двумя дочерьми в Массачусетсе и Мэне, — рассказала женщина. — Так они узнали, что что-то случилось и где это произошло».

Сын Дотти Уайт сразу получил текстовое сообщение, после позвонил своей сестре, которая тут же направилась к матери.

В аварии пожилая жительница Мэна получила несколько переломов. Она благодарна, что на ее запястье оказался такой полезный девайс.

Функция обнаружения падения стала доступна с появлением Apple Watch Series 4. По умолчанию она выключена для пользователей младше 65 лет.