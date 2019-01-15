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Техноблог

Голосовая помощница Siri спасла жизнь мужчине, попавшему в ДТП

Голосовая помощница Siri помогла американцу Нейту Феликсу, который попал в серьезную аварию в штате Нью-Йорк. Его джип упал в сухое озеро. Мужчина оказался обездвиженным в автомобиле: он даже не мог поднять голову, сообщил портал Appleinsider.

По его данным, Нейт Феликс понял, что может не пережить ночь. Несмотря на то что его собака, которая ехала в джипе, помогала мужчине согреться, ночные температуры оказались очень низкими. Тогда пострадавший вспомнил, что может сделать звонок, просто скомандовав «Привет, Siri».

После нескольких неудачных попыток дозвониться до знакомых он связался со Службой 911. Прибывшие на место ЧП медики доставили Нейта Феликса в больницу. Врачи обнаружили, что он сломал два позвонка, из-за чего его руки парализовало.

Сейчас пострадавший в инвалидной коляске, однако надеется на выздоровление.
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