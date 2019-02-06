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Часы Apple Watch спасли пожилого норвежца

Фото nrk.no. Спасенный Торалв Остванг

Пожилой мужчина из Норвегии упал у себя дома и разбил голову, а часы Apple Watch автоматически вызвали помощь. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В Apple Watch Series 4 появилась функция отслеживания падений, которая вызывает помощь, если человек долго не встает. Именно эта функция помогла спасти жизнь 67-летнего мужчины из Норвегии.

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Торалв Остванг после падения разбил голову и получил несколько переломов. Неизвестно, сколько бы он лежал без сознания, но на руках у него были часы Apple Watch. Они определили падение, вызвали помощь и предупредили дочь. Скорая успела вовремя и спасла мужчину.

Функция определения падения в Apple Watch автоматически работает только для пользователей старше 65 лет. Она постоянно отслеживает движения человека и понимает, когда он упал и не может встать. В этом случае часы вызывают скорую помощь и предупреждают доверенные контакты, передавая местоположение пострадавшего.
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