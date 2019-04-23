К юбилею знаменитого Ford Mustang конкурент снял обидное видео

В этом году исполнится 55 лет одному из самых знаменитых автомобилей — Ford Mustang. Поздравить его решили и в конкурирующей компании Chevrolet, выпустив несколько оскорбительный видеоролик, сообщило издание «За рулем».

Первый Chevrolet Camaro выпустили в 1967-м, через три года после появления Mustang, и никогда он не имел столь грандиозного успеха, как модель Ford.

Оба автомобиля снялись во многих фильмах и использовались для установления разного рода рекордов, но Mustang, несмотря ни на что, был и остается популярным: всего за 55 лет выпустили более 10 миллиона экземпляров разных поколений автомобиля.

В видеопоздравлении Chevrolet низводит грозного соперника до разряда маленького пони. Его нарядили в забавный колпачок и поставили перед столом с тортом. Прежде чем задуть свечи, лошадка закрыла глаза, загадывая желание, и оно, судя по всему, сбылось: под подарочной накидкой оказался красный Chevrolet Camaro, чему пони весьма и весьма обрадовался.