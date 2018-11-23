Любите слушать музыку за рулем? Названы самые опасные для водителей песни

Специалисты британской компании Moneybarn, занимающейся автокредитованием, провели исследование, которое показало, что большинство любимых песен водителей на самом деле опасны во время поездок. Об этом сообщило издание «За рулем».

Выяснилось, что ритмичная музыка со 120 и более ударов в минуту негативно сказывается на манере вождения, причем прослушивание на высокой громкости лишь усиливает эффект, увеличивая время реакции и частоту сердечных сокращений. Все это приводит к превышению скорости и нарушениям правил дорожного движения.

«Если вы обнаружите, что вас отвлекают песни, звучащие по радио или из вашего плей-листа, возможно, стоит переключить станцию или трек», — говорит руководитель отдела маркетинга в Moneybarn Тим Шварц.

При определении самых опасных при вождении автомобиля песен в Moneybarn проанализировали 96 самых популярных треков на Spotify (потоковый музыкальный сервис, доступный в 66 странах).

Топ-5 самых опасных для водителя песен

Место Песня Исполнитель 1 American Idiot Green Day 2 Party in the U.S.A. Miley Cyrus 3 Mr. Brightside The Killers 4 Don’t Let Me Down The Chainsmokers 5 Born to Run Bruce Springsteen

Исследователи выявили, что безопасными для водителей можно считать менее 30 процентов самых популярных песен, представленных на Spotify.

Топ-5 самых безопасных для водителя песен

Место Исполнитель Песня 1 Led Zeppelin Stairway to Heaven 2 Red Hot Chili Peppers Under the Bridge 3 Drake God’s Plan 4 Toto Africa 5 Khalid Location

Среди опасных для водителя песен не нашлось ни одной российской или советской по одной причине — их в Spotify просто нет.