21:33
USD 69.85
EUR 79.65
RUB 1.06
Техноблог

Любите слушать музыку за рулем? Названы самые опасные для водителей песни

Специалисты британской компании Moneybarn, занимающейся автокредитованием, провели исследование, которое показало, что большинство любимых песен водителей на самом деле опасны во время поездок. Об этом сообщило издание «За рулем».

Выяснилось, что ритмичная музыка со 120 и более ударов в минуту негативно сказывается на манере вождения, причем прослушивание на высокой громкости лишь усиливает эффект, увеличивая время реакции и частоту сердечных сокращений. Все это приводит к превышению скорости и нарушениям правил дорожного движения.

«Если вы обнаружите, что вас отвлекают песни, звучащие по радио или из вашего плей-листа, возможно, стоит переключить станцию или трек», — говорит руководитель отдела маркетинга в Moneybarn Тим Шварц.

При определении самых опасных при вождении автомобиля песен в Moneybarn проанализировали 96 самых популярных треков на Spotify (потоковый музыкальный сервис, доступный в 66 странах).

Топ-5 самых опасных для водителя песен

Место

Песня

Исполнитель

1

American Idiot

Green Day

2

Party in the U.S.A.

Miley Cyrus

3

Mr. Brightside

The Killers

4

Don’t Let Me Down

The Chainsmokers

5

Born to Run

Bruce Springsteen

Исследователи выявили, что безопасными для водителей можно считать менее 30 процентов самых популярных песен, представленных на Spotify.

Топ-5 самых безопасных для водителя песен

Место

Исполнитель

Песня

1

Led Zeppelin

Stairway to Heaven

2

Red Hot Chili Peppers

Under the Bridge

3

Drake

God’s Plan

4

Toto

Africa

5

Khalid

Location

Среди опасных для водителя песен не нашлось ни одной российской или советской по одной причине — их в Spotify просто нет.
Ссылка:
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
ГУОБДД назвало основные причины ДТП на дорогах Кыргызстана
Водитель портера уснул и вылетел с трассы на перевале Отмок
В городе Ош Mercedes врезался в грузовик, а затем в дерево. Два человека погибли
Депутат Жогорку Кенеша, устроивший ДТП в Чуйской области, был трезвым
Украинский музыкант провалился под сцену во время концерта
Чувство ограниченных возможностей. Как ДТП помогло изменить жизнь Айдай Адиевой
В Беловодском поезд насмерть сбил мужчину
В ДТП на автодороге Бишкек — Ош погиб один человек и пострадали девять
В Сокулукском районе водитель насмерть сбил пешехода
Смертельные перекрестки Бишкека. Машины сносят стены домов, мэрия бездействует
Популярные новости
Обновление WhatsApp. Обмен личными данными упростят Обновление WhatsApp. Обмен личными данными упростят
Porsche разработал для Китая машину, на&nbsp;которой ездить нельзя Porsche разработал для Китая машину, на которой ездить нельзя
Toyota Camry получила спортивную версию Toyota Camry получила спортивную версию
Битва на&nbsp;рынке складных смартфонов. Раскрыты характеристики гаджета Huawei Битва на рынке складных смартфонов. Раскрыты характеристики гаджета Huawei
Бизнес
Продолжается онлайн-голосование &laquo;Лучшая авиакомпания&nbsp;&mdash; выбор пассажиров&raquo; Продолжается онлайн-голосование «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров»
&laquo;Бакай Банк&raquo; снизил процентные ставки на&nbsp;все виды кредитов «Бакай Банк» снизил процентные ставки на все виды кредитов
Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом
Групповой этап Лиги чемпионов на&nbsp;Mega iTV Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV