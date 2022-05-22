В городе Ош стартовал чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш

На центральном стадионе Оша имени Суюнбаева накануне прошла церемония открытия чемпионата Азии по борьбе на поясах алыш. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Чемпионата Азии по алышу проходит среди мужчин и женщин. Для участия в чемпионате прибыло около 300 спортсменов из 11 стран мира, в том числе Индии, Ирана, Казахстана, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Японии и Кыргызстана.

«В церемонии открытия чемпионата принял участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, депутат парламента и президент Всемирного комитета поясной борьбы Объединенного мира борьбы Чолпон Султанбекова, представители международных организаций традиционных стилей борьбы. Спортсмены соревнуются в более чем 20 весовых категориях, будет разыграно 24 комплекта медалей», — говорится в сообщении.

Отметим, что чемпионат проводится в Оше впервые. Мероприятие проводится с 21 по 23 мая и является вторым этапом отбора на IV Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре в турецком городе Изнике.

Чемпионат Азии проводится в целях продвижения борьбы на поясах, популяризации физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни.