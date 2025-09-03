Кыргызстанский штангист Бекдоолот Расулбеков завоевал золото на турнире в США

Кыргызстанец Бекдоолот Расулбеков завоевал золото на международном турнире по тяжелой атлетике в США. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Турнир VIRUS Weightlifting Series 2 проходил в городе Форт-Уэрт (штат Техас).

Наш штангист выступал от команды Marin Heavy Athletics в весовой категории до 110 килограммов, где было заявлено 37 спортсменов.

В рывке Бекдоолот Расулбеков успешно реализовал все три попытки, подняв 160, 167 и 172 килограмма.

В толчке он также справился с весом в трех попытках, подняв штангу весом 200, 210 и 220 килограммов.

Суммарный результат принес кыргызстану золотую медаль турнира.

Напомним, ранее Бекдоолот Расулбеков завоевал бронзовую медаль в весовой категории 102 килограмма среди мужчин на Играх исламской солидарности 2021 года, проходивших в Конье, Турция. Он представлял Кыргызстан на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, Япония и там выступал в весовой категории 96 килограммов.