Звезда «Стражей Галактики» женился на дочери Арнольда Шварценеггера

Звезда блокбастеров «Стражи Галактики» и «Мстители» Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера. Об этом они сообщили в Instagram.

По данным СМИ, свадьба прошла на ранчо Монтесито в Калифорнии. После торжества Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер опубликовали сообщение в Instagram.

«Это был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед богом, нашими семьями и всеми, кого мы любим. Это трогательно и эмоционально. Мы чувствуем себя такими счастливыми, начиная новую главу нашей жизни. Мы безумно благодарны родным и друзьям, а также Джорджио Армани за свадебное платье Кэтрин и мой идеальный костюм», — написали молодожены.

К месту празднования молодые приехали на гольф-карах. От папарацци охрана закрывала их большими зонтами.

Для 29-летней Кэтрин Шварценеггер это первый брак. А 39-летний Крис Прэтт был женат на актрисе Анной Фэрис, с которой расстался в 2017 году. В январе 2019-го он сделал предложение Кэтрин.

Крис Прэтт известен по фильмам «Пассажиры», «Стражи Галактики», «Мстители», «Мир Юрского периода» и другим.