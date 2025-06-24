Кыргызстанец Нурбек Жумабаев завоевал серебро чемпионата Азии по борьбе (U-17)

Кыргызстанец Нурбек Жумабаев завоевал серебро чемпионата Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 65 килограммов в финале наш соотечественник уступил спортсмену из Казахстана Досболу Шамилю — 0:7.

Ранее он победил соперников из Японии и Китая, потратив на это около 2 минут.

Напомним, сегодня две бронзовые медали завоевали Бактыгуль Жуманазарова и Аяна Асамаликова. Накануне кыргызстанцы взяли пять наград разного достоинства.