Скончалась легенда мирового бокса Джордж Форман. Об этом сообщили члены его семьи.

Фото из архива. Знаменитый боксер, двукратный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет

Знаменитый боксер, двукратный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет.

Известный на ринге как Большой Джордж, он сделал одну из самых лучших карьер в спорте, выиграв олимпийское золото в 1968-м и дважды завоевав титул чемпиона мира в тяжелом весе с разницей в 21 год — во второй раз в возрасте 45 лет, став старейшим чемпионом в истории.

Джордж Форман проиграл свой первый титул Мохаммеду Али в 1974-м в их знаменитом бою, получившем название «Грохот в джунглях». За время своей профессиональной боксерской карьеры одержал поразительное количество побед — 76, из них 68 нокаутом, что почти вдвое больше, чем у Мохаммеда Али.