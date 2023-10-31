Отбор на чемпионат мира. Стал известен состав сборной Кыргызстана по футболу

Стал известен расширенный состав национальной сборной Кыргызстана на отборочные матчи чемпионата мира — 2026 против Малайзии и Омана. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Команда проведет учебно-тренировочный сбор с 9 по 15 ноября в Куала-Лумпуре, где и пройдет игра.

В расширенный состав сборной страны главный тренер Штефан Таркович включил 33 игрока.

Окончательную заявку на матчи тренерский штаб объявит после УТС.

На домашний матч с Оманом «Ак-Шумкар» проведет подготовку 18-20 ноября в Бишкеке.

Напомним, Кыргызстан во втором раунде отбора попал в группу D со сборными Омана, Малайзии и Китайского Тайбэя.

16 ноября в матче сборна КР сыграет против Малайзии, а 21 ноября — против Омана.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в третий раунд отбора, а также обеспечат себе участие в финальной стадии Кубка Азии — 2027.