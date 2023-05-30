Сегодня исполняется 75 лет прославленному пловцу, участнику Олимпийских игр, чемпиону мира среди ветеранов Ахмеду Анарбаеву.

Он родился 30 мая 1948 года в городе Кара-Балте. В 1950-м его семья переехала во Фрунзе.

Плаванием будущий участник Олимпийских игр начал заниматься в 1961-м году в спортивном обществе «Динамо», где не было крытого бассейна. Поэтому три года в воде тренировался только летом, в холодное время занимались физической подготовкой.

С 1964 года и до завершения своей спортивной карьеры тренировался под руководством Рустама Хамзина в обществе «Алга».

«Моим кумиром с тех детских лет был и по-прежнему остается многократный чемпион и рекордсмен республики, двукратный мастер спорта по плаванию и современному пятиборью Валерий Фурман», — рассказал Ахмед Анарбаев.

«В 1968 году я включен в состав олимпийской команды Советского Союза на XIX Игры в Мехико, где выступил только на дистанции 400 метров вольным стилем, но не в составе эстафеты 4×200 метров. Это было неожиданным решением руководства команды», — вспоминает спортсмен.

Он занял тогда лишь 25-е место, так как специализировался на более короткие дистанции.

В 1969 году выступил на Кубке Европы в городе Вюрцбуге (ФРГ). В составе эстафетных команд — 4×100 и 4×200 метров вольным стилем — завоевал золотые медали, а также установил рекорд Европы.

Ахмеда Анарбаева признали в Киргизии тогда Спортсменом года.

«В 1970 году добился права выступать в личном зачете на дистанции 200 метров на чемпионате Европы, но был вновь лишен этого права решением тренерского совета. Участвовал в эстафете 4×200, где занял второе место», — рассказал спортсмен.

«Решением врачей был вынужден на пять месяцев прекратить полноценные тренировки, и ожидаемо 1971 год стал провальным. Последовало отчисление из сборной и, что более всего обидно, из института, так как лишили привилегий по свободному графику посещения занятий и безлимитные академические отпуска. Тут же последовал призыв в ряды Советской Армии», — вспоминает Ахмед Анарбаев.

На заочное отделение института он восстановился уже в следующем году.

В 1978 году, в 30 лет, стал тренером сборной команды СССР по плаванию по Киргизской ССР. 12 лет проработал на различных спортивных госдолжностях.

В мае 1990-го уволился с должности зампредседателя республиканского совета Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов.

Больше на госслужбу или в другие государственные спортивные организации не возвращался, так как опасался конфликтов по причине незнания кыргызского языка Ахмед Анарбаев

В 1990-91 годах принимал активное и непосредственное участие в организации и проведении мероприятий Всесоюзной ассоциации марафонского зимнего плавания в качестве ее вице-президента.

В 1991-м команда (основу команды составляли пловцы Казахской ССР и Киргизской ССР) вместе с Ахмедом Анарбаевым переплыла озеро Иссык-Куль при температуре 7 градусов. Этот заплыв внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

1992-1996 годах был президентом Федерации плавания КР, в 1996-2000-х — членом исполкома Национального олимпийского комитета КР, а затем почетным членом НОК КР.

После ухода из большого спорта продолжил заниматься плаванием и заплывами на марафонские дистанции. Ахмед Анарбаев в 2015 году стал чемпионом мира среди ветеранов на дистанции 200 метров в комплексном плавании.

«Предметом гордости является, казалось бы, всего шестое место на Спартакиаде народов СССР в Москве в 1967 году в составе эстафетной команды 4×200 метров вольным стилем. Но этот результат был настолько неожиданным для всех, что нам стоя аплодировали легендарные Семен Петрович Бойченко и Леонид Карпович Мешков — первые советские пловцы-рекордсмены мира», — отметил Ахмед Анарбаев.

«Лучшим в моей спортивной биографии считаю участие в команде нашей республики 1963-1971 годов, возглавляемой заслуженным тренером КиргССР и моим вторым отцом Рустамом Ибрагимовичем Хамзиным. Он даже родился в один день с моим родным отцом. Я на долгие годы сохранил память о тех, кого уже нет, а с остальными с удовольствием общаюсь до сих пор», — добавил Ахмед Анарбаев.