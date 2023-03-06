Будет непросто. Тренер сборной России по футзалу об игре с Кыргызстаном

Сегодня в Бишкеке состоятся товарищеские матчи сборных России и Кыргызстана по мини-футболу.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Бесо Зоидзе отметил качество покрытия в ФОК «Газпром», где пройдут игры.

«Наша команда очень высокого уровня. У нас игроки хорошо подготовленные и могут адаптироваться к любым условиям. Конечно, будет непросто. Но для нас это вызов. Покрытие для нас непривычное и накладывает определенные трудности. Наш вид спорта подразумевает быстроту, динамику, движение, и такое покрытие не даст сыграть как обычно, как на паркете. Надеюсь, что у нас все получится. Главное, чтобы не было травм», — сказал он.

Напомним, встречи пройдут 6 и 7 марта. Вместе с основной сборной России в Бишкек приехала юношеская национальная команда, которая также проведет две игры против кыргызстанских сверстников.