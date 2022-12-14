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Спорт

Дмитрий Бивол стал «Боксером года» по версии WBA

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол получил награду «Боксер года» на юбилейном, сотом конгрессе Всемирной боксерской ассоциации в Орландо.

Награду боксеру вручил президент WBA Хильберто Мендоса, выразив надежду увидеть Бивола на этом же месте в 2023 году.

«Я очень рад быть частью WBA. Она дала мне шанс завоевать и защищать мой титул чемпиона мира. Многие пытались его у меня отобрать, и я провел много боев за титул WBA. Большое спасибо! И большое спасибо моей команде! Попытаюсь сделать все, что в моих силах в 2023 году и в последующие годы», — сказал спортсмен.

из интернета
Фото из интернета. Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в городе Токмаке. Боксом увлекся в шесть лет и начал тренироваться под руководством тренера Вячеслава Шарапова. Победитель первенства Кыргызстана среди юношей входил в состав юношеской сборной страны. В 15 лет переехал в Россию. В августе прилетел в Бишкек и прошел подготовку к предстоящей защите титула. Сборы проходили в Тамге.
Ссылка: https://24.kg/sport/253417/
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