Кыргызстанский тяжелоатлет Бакдоолот Расулбеков завоевал лицензию на Олимпиаду. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Уланбек Молдодосов.
Спортсмен набрал необходимое количество баллов для участия в Олимпиаде в Токио и будет выступать в весовой категории до 96 килограммов.
По словам Уланбека Молдодосова, лицензии разыгрывались среди тяжелоатлетов согласно мировому рейтингу, который был составлен по итогам выступления на различных турнирах мирового и континентального масштаба.
«Выражаю благодарность личному тренеру Молдодосову Омуржану Молдодосовичу, главному тренеру сборной по тяжелой атлетике Токтоналиеву Камбару Калысбековичу. С самого начала они с Бакдоолотом были нацелены на Олимпиаду, прошли долгий путь, ведь туда едут те, кто выкладывается на все 100 процентов», — написал он.
Напомним, ранее еще 13 кыргызстанских спортсменов смогли завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх — три легкоатлета, восемь борцов, пловец и фехтовальщик.
Олимпиада запланирована на лето 2021 года.