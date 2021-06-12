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Спорт

Кыргызстанский тяжелоатлет Бакдоолот Расулбеков завоевал лицензию на Олимпиаду

Кыргызстанский тяжелоатлет Бакдоолот Расулбеков завоевал лицензию на Олимпиаду. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Уланбек Молдодосов.

Спортсмен набрал необходимое количество баллов для участия в Олимпиаде в Токио и будет выступать в весовой категории до 96 килограммов.

из Facebook
Фото из Facebook. Бакдоолот Расулбеков (крайний слева)

По словам Уланбека Молдодосова, лицензии разыгрывались среди тяжелоатлетов согласно мировому рейтингу, который был составлен по итогам выступления на различных турнирах мирового и континентального масштаба.

«Выражаю благодарность личному тренеру Молдодосову Омуржану Молдодосовичу, главному тренеру сборной по тяжелой атлетике Токтоналиеву Камбару Калысбековичу. С самого начала они с Бакдоолотом были нацелены на Олимпиаду, прошли долгий путь, ведь туда едут те, кто выкладывается на все 100 процентов», — написал он.

Напомним, ранее еще 13 кыргызстанских спортсменов смогли завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх — три легкоатлета, восемь борцов, пловец и фехтовальщик.

Олимпиада запланирована на лето 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/197458/
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