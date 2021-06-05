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Спорт

Кыргызстанцы завоевали пять медалей на турнире по триатлону в Ташкенте

Кыргызстанцы завоевали пять медалей на I этапе Кубка САТА (Центральноазиатской ассоциации триатлона) в Ташкенте. Об этом сообщается в Instagram федерации данного вида спорта Кыргызстана.

Серебро в категории «Юниоры» (16-19 лет) завоевали Артем Шапилов и в категории «Юниоры» (15-17 лет) Руслан Бурдюков.

Третьи места у Миланы Приходько, Савелия Проскурникова («Юниоры» 15-17 лет) и Альфины Артыкходжаевой («Дети» 12-15 лет).

Напомним, в триатлон входят плавание, велогонка и бег. Дистанция зависит от возрастной категории.
Ссылка: https://24.kg/sport/196588/
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