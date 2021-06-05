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Спорт

Кыргызстанцы проиграли на турнире BRAVE Combat Federation 51 в Минске

Оба кыргызстанца, участвовавшие в турнире BRAVE Combat Federation 51, проиграли свои бои. Турнир состоялся накануне в Минске.

Кыргызстан представляли Данияр Абдибаев и Алманбет Абдывасы уулу. Соперником Данияра Абдибаева стал Вадим Куцый из Беларуси, а Алманбет Абдывасы уулу сразился с Бадмацуреном Доржиевым, представляющим Россию.

BRAVE Combat Federation — крупнейшая лига по смешанным единоборствам на Ближнем Востоке и самая быстрорастущая лига в мире.

Организация была основана 23 сентября 2016 года шейхом Халидом бен Хамадом Аль Халифой. BRAVE Combat Federation объединяет бойцов смешанных единоборств из более чем 40 стран, проводит турниры в Европе и Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/196546/
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