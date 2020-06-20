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Спорт

Сила и красота. Великолепная Татьяна Мельниченко о тяжелой атлетике и кроссфите

@cf_tanya
Фото @cf_tanya. Чемпионка Кыргызстана по кроссфиту и тяжелой атлетике Татьяна Мельниченко

Татьяна Мельниченко — обаятельная и целеустремленная девушка. За короткое время стала чемпионкой Кыргызстана по кроссфиту и тяжелой атлетике и зарекомендовала себя хорошим тренером. Отличается развитой мускулатурой. Без физических нагрузок не проводит ни дня.

Окружающие говорили, что в профессиональном спорте у нее нет будущего. Что заставило ее поверить в себя, как большие мышцы влияют на женственность, готова ли она пройти допинг-тест и почему вместо работы моделью предпочитает смотреть тренировки китайцев, 21-летняя бишкекчанка рассказала 24.kg.

«После первого раза болело все тело»

— Увидел в Instagram ваши фотографии и не смог пройти мимо. Любите быть в центре внимания?

— Мне важно признание в обществе. Стараюсь добиваться его честными методами. Люблю снимать и монтировать видеоролики, участвовать в фотосессиях и выкладывать на своей странице. Это помогает заявить о себе, как о тренере.

— В интервью российскому сайту о кроссфите вы говорили, что в детстве были серой мышкой. В чем это выражалось?

— Никто в меня не верил. И сама в себя не верила. Спорт все изменил.

— Как попали в спорт?

— В старших классах участвовала в интеллектуальных дебатах и КВН. Научилась анализировать и красиво говорить. Мечтала стать актрисой и после школы поехала в Россию в институт искусств. Чтобы быть в форме, записалась в фитнес-клуб. Упражнения были нехитрыми, но отнимали все силы. Люблю вызовы: если что-то тяжело, делаю, пока не будет просто. Стало получаться. Из-за нехватки документов меня не допустили к вступительному экзамену. Вернулась домой и поступила на менеджера производства. Хотела тренироваться, как в России. Мне посоветовали кроссфит. Оказалось, это намного сложнее. После первого раза болело все тело, неделю не разгибались руки. Абонемент был на месяц. Решила использовать его и больше не заниматься. Но, когда он истек, без кроссфита я уже не могла.

— Не все знают, что такое кроссфит. Опишите его коротко.

— Это система тренировок, повышающих силу и выносливость, и вид спорта, сочетающий в себе элементы многих других видов. Например, пауэрлифтинга, тяжелой атлетики и гимнастики.

Невозможное возможно?

— Хотели стать профессиональной спортсменкой?

— Даже не мечтала. Знакомые говорили: «Если ты из Кыргызстана, то заявить о себе миру нереально. Надо быть уникумом или употреблять допинг». Тренер Роман Кольнбах убедил меня, что это не так. Увидев на одном мини-турнире, похвалил и отметил мой потенциал. Я поверила в себя. С тех пор занимаюсь у него.

— В 2017 году вы получили звание самой физически подготовленной девушки Кыргызстана. Как это было?

— Его разыгрывали на чемпионате страны по кроссфиту. В программе были упражнения на турнике и со штангой, гребля на тренажере. Я на тот момент была не очень опытна и не все выполнила идеально. Но победила. Опередила девушку, которая ранее давала мне мастер-класс.

— За границей выступали?

— В 2019-м в Алматы на «Кубке чемпионов». По итогам первого дня лидировала в категории Pro — выиграла все комплексы на силу. Во второй день меня засудили. Чемпионкой стала спортсменка из клуба — организатора турнира. Я не расстроилась. Все видели, кто самый сильный.

Спорт без будущего

— В этом году куда-то поедете?

— Пока не планирую. Перед тем, как бросить кроссфит, собиралась на турнир в Нур-Султан.

— Почему бросили?

— У него нет будущего. Он не развивается даже на своей родине, в США. У нас не популярен: турниры — редкость, конкуренция низкая. Без соревновательного опыта расти трудно.

За три года у меня не было ни дня отдыха! Тренировалась 11 раз в неделю. В последнее время не знала, зачем это делала. Из-за спорта не имела свободного времени, лишилась многих клиентов, не идеально окончила вуз.

Месяц назад переключилась на тяжелую атлетику.

— Чем заинтересовал этот вид?

— Он олимпийский и гораздо перспективнее. У меня есть в нем опыт — в 2018 году выступила на чемпионате КР. Это произошло спонтанно. На подготовку было только 10 дней. Была цель — опередить определенного человека. Мне говорили: «Она лучшая. Тебе не выиграть». В рывке я подняла 70 килограммов, в толчке — 90. Стала чемпионкой в категории 69 килограммов и мастером спорта. В первую очередь победила соперницу морально — она гналась за мной, заказывая веса, которые не могла осилить.

Не время отдыхать

— Тренируетесь по-прежнему без отдыха?

— Да. Правда, пока чуть реже — девять раз в неделю. За месяц улучшила личный рекорд по сумме двух упражнений на 20 килограммов. Трижды за подход приседаю со штангой весом 140 килограммов. По воскресеньям плаваю или бегаю. Если устаю, в крайнем случае отменяю работу. Тренировки — никогда. Мы с тренером уверены, что только так можно достичь цели. Ближайшая — установить рекорд КР и попасть в сборную. Хочу съездить минимум на две олимпиады и привезти медали.

— И на карантине тренировались?

— Конечно, в подъезде дома Романа Кольнбаха. У нас своя штанга. Иногда бегала. Развила форму и технику.

В январе была в отпуске в Таиланде и даже там занималась. Тренер составил программу так, чтобы все упражнения можно было выполнить с гантелями.

— Говорят, девушкам вредно поднимать тяжести.

— Любому вредно, если тренироваться неправильно. Благодаря Роману у меня не было травм. Он талантлив и смекалист. Тратит много сил и знаний. На турнирах переживает больше, чем я. Его вера в меня помогает мне каждый день. Очень его уважаю. Считаю лучшим тренером мира.

героини интервью
Фото героини интервью. Татьяна Мельниченко и ее тренер Роман Кольнбах

— В Кыргызстане многие спортсмены не могут реализовать себя из-за нехватки денег. Не боитесь такой участи?

— Есть люди, готовые мне помочь. Чем больше будет спонсоров, тем лучше.

Вживую и онлайн

— Чем вас привлекла тренерская работа?

— Люблю активный образ жизни. Занимаясь с другими, поддерживаю в форме себя.

С 3 до 15 лет увлекалась танцами и получила диплом хореографа. Преподавала танцы, затем аэробику, а сейчас фитнес. Тренирую девушек и детей. Работу люблю. Не из-за денег, а из-за возможности приводить в спорт новых людей и радоваться за их результаты. Составляю диеты. Стараюсь развиваться и пробовать новое. На карантине вела тренировки в онлайн-режиме. Многим понравилось; одна подопечная сбросила 10 килограммов. Это рекорд среди моих учеников.

героини интервью
Фото героини интервью. Татьяна Мельниченко на мастер-классе по повышению тренерской квалификации. Москва, 2019 год

— Вам сложнее тренироваться или учить других?

— Все легко, потому что нравится. Во все вкладываю душу.

Чистая любовь

— Близкие волнуются, зная, что вы поднимаете тяжести?

— Родители поняли, что меня не заставить это бросить, и смирились. Гордятся моими победами.

Мой молодой человек немного переживает, что у меня большие мышцы. Говорю: «Когда брошу спорт, они исчезнут». Видит мой пыл и поддерживает во всем. Он триатлет и тоже хочет на Олимпиаду. Закончив с тяжелой атлетикой, думаю попробовать себя в триатлоне и преодолеть Ironman.

— Тяжело быть женственной с большими мускулами?

— Нет. Я женственная вне зала. Достаточно надеть платье и туфли на каблуках.

— Вне зала силу показываете?

— Мужские обязанности на себя не беру. Например, никогда не возьму у парня пакеты с продуктами. Но помочь донести их маме — не проблема.

В моральном плане раньше была слаба, давала волю эмоциям. Общаясь с людьми и ошибаясь в них, становлюсь сильнее и сдержаннее. В нашем спорте много мошенников.

— О ком речь?

— О тех, кто ничего не добился как атлет, подался в тренеры и рекламирует себя как великого специалиста.

Регулярно сталкиваюсь с любителями допинга. Меня, кстати, к ним причисляют. Говорят, невозможно выдержать такие нагрузки «чистой». Мы с тренером категорически против фармакологии. На спор могу сдать анализ.

— Умеете готовить и шить?

— Да. Но не люблю. Классно иметь много увлечений в детстве. Когда ты взрослый, лучше сосредоточиться на чем-то одном. Мне предлагали работать моделью. Не хочу. Лучше посмотрю видео тренировок китайских штангистов. Они мои кумиры. Равняюсь на олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Дэн Вэй. Говорю себе, что в один прекрасный день подниму больше нее.
Ссылка: https://24.kg/sport/156317/
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