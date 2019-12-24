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Спорт

FFKR Football Awards — 2019. «Эпоха футбола», лучшие игроки и тренеры — кто они

В Бишкеке состоялась церемония вручения наград FFKR Football Awards — 2019 за достижения в области футбола.

По традиции футбольное сообщество собирается в конце года, чтобы подвести итоги, отметить радостные события и победы, а также наградить отличившихся футболистов, тренеров и судей.

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Гостями мероприятия стали не только профессионалы в футболе, но также болельщики из числа представителей бизнеса, правительства, Жогорку Кенеша, эстрады. Национальную сборную Кыргызстана представляли Валерий Кичин, Мирлан Мурзаев, Бекжан Сагынбаев, Кутман Кадырбеков, Фархат Мусабеков и Гулжигит Алыкулов.

Специально созданная комиссия из профессионалов в каждой из областей сформировала длинный список кандидатов, из которого путем голосования были выбраны по три претендента на победу в каждой номинации. Главным критерием для победителя были успехи за прошедший год.

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По словам руководителя пресс-службы FFKR Натальи Угрюмовой, матчи отборочного раунда чемпионата мира, которые стартовали осенью, стали отличной возможность для футболистов проявить себя.

«2019 год был достаточно насыщенным, поэтому выбрать из огромного числа футболистов, которые у нас есть, наиболее отличившихся, многим не составило труда. Все знают, что у нас были матчи отборочного раунда, там были игроки, которые себя хорошо проявили», — сказала она.

После официального открытия мероприятия и небольшой шоу-программы объявили победителей в каждой номинации.

Лучший тренер этого года Александр Крестинин отметил, что подобные награды становятся дополнительной мотивацией, но самые главные победы должны быть на поле. Он поделился своими впечатлениями о прошедшем годе и планах на будущий.

«В этом году было много игр, в том числе международных и для сборной страны, и для клубов. Шансы на выход в следующий отборочный раунд чемпионата мира не потеряны, так что будем сражаться. Впереди игры с Мьянмой, Монголией и Японией», — сказал он.

Лучшим игроком профессиональной лиги был признан полузащитник клуба «Дордой» Фархат Мусабеков. Тренер футболиста и в сборной, и в клубе Александр Крестинин также отметил, что выбрал бы Мусабекова лучшим в уходящем году.

«В Кубке АФК мы недостаточно хорошо выступили — это был небольшой шаг назад. Мы упорно работали, и в этом году наш клуб стал чемпионом страны. Соперниками в номинации были хорошие футболисты, каждый мог получить эту награду», — поделился впечатлениями Фархат Мусабеков.

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Кульминацией вечера стала победа 19-летнего Гулжигита Алыкулова в номинации «Лучший футболист КР». В этом году он дебютировал в составе национальной сборной и сразу отличился яркой игрой на поле.

«Я мечтал играть в сборной и в этом году моя мечта осуществилась. Это большая честь для меня. Боялся сделать что-то не так, ведь если тебя вызывают в сборную, ты должен помочь команде», — отметил Гулжигит Алыкулов.

В завершении вечера вручили дополнительную награду, которая не была объявлена заранее. Рефери ФИФА из Кыргызстана Бахадыр Кочкаров был признан победителем номинации «Эпоха футбола». Он обслуживал чемпионаты мира в 2010 и в 2014 годах. В 2019-м завершил международную карьеру.
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