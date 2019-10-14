«Учиться буду в Англии, а играть за Кыргызстан». История футбольного вундеркинда

О футболисте Ырыскелди Тыныбекове многие узнали в 2018-м, когда он участвовал в открытии матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии. В этом году юношу пригласили в Англию. Перед отъездом он рассказал 24.kg, чем займется на родине футбола, и вспомнил яркие моменты карьеры.
Пятнадцатилетний капитан
— Чем вам понравился футбол?
— Командным духом и тем, что это, наверное, самый популярный вид спорта в мире.
Увлекся им в 11 лет. С самого начала занимаюсь в бишкекском «Илбирсе» у тренера Нурлана Букуева. С 2017-го вхожу в состав юношеской сборной Кыргызстана. В сентябре стал ее капитаном.
— Что для вас быть капитаном сборной?
— Для моей семьи это гордость, а для меня большая ответственность. Должен полностью отдаваться игре, кровь из носа проливать ради победы, держать дисциплину команды, быть лидером на поле и вне.
Партнеры по сборной чувствуют, что капитаном быть сложно. Уважают меня и поддерживают.
— Как часто тренируетесь?
— Каждый день после школы. Учусь в девятом классе.
На сборах тренируюсь дважды в день. Как и другие игроки, соблюдаю режим и покидать базу не могу. Из-за этого пропускаю уроки.
— Как к этому относятся в школе?
— С пониманием. Знают, что играю в сборной и собираюсь на учебу в Англию.
— Какой ваш любимый предмет?
— Физика. До седьмого класса нравилась математика. Потом из-за пропусков понимать ее стало сложно.
Но в целом учеба дается легко. Когда только пришел в футбол, родители предупреждали: «Получишь плохую оценку, играть не будешь». Поэтому я старался учиться как можно лучше.
Море впечатлений
— Как получили право вынести мяч на игре Россия — Хорватия?
— Благодаря конкурсу. Сначала говорили, что в нем будет два этапа. На первом надо было показать знание английского языка, на втором — владение футбольными навыками (удары, дриблинг, фристайл). У меня ни с чем проблем не возникло. Затем из 11 человек организаторы неожиданно выбрали пятерку финалистов и объявили интернет-голосование. Я расстроился, ведь от меня уже ничего не зависело. Однако победил.
— Какие воспоминания от матча?
— Утром прошла репетиция церемонии открытия. До вечера я не переживал. Но перед выходом на поле разволновался. В то же время были радость и гордость. Все прошло благополучно.
После церемонии я направился на трибуну и смотрел матч с болельщиками сборной России. Испытал еще море эмоций.
С первой попытки
— Какой победой особенно гордитесь?
— Над Ливаном в отборе на чемпионат Азии — 2020.
Турнир проходил в сентябре в Бишкеке. Мы впервые играли на своем поле при большом числе зрителей и нервничали. К перерыву уступали со счетом 0:2. В раздевалке тренер нашел нужные слова и взбодрил нас. Во втором тайме забили три мяча и выиграли.
У меня много индивидуальных наград разных турниров. Например, с Кубка президента Казахстана — 2019. На разминке перед стартовым матчем ощутил сильную боль в колене. Пропустил две игры. В третьей жаждал выступить. Спасибо нашему доктору, что помог восстановиться. Я вышел в конце первого тайма и на 55-й минуте забил гол — дебютный для сборной Кыргызстана на турнире. Меня признали лучшим игроком матча.
— Серьезные травмы получали?
— В апреле на турнире в Китае получил сотрясение мозга: когда делал подкат, соперник задел коленом мою голову. Я попал в больницу. Едва полегчало, возобновил тренировки.
Из «Илбирса» в «Ливерпуль»?
— Чего хотите добиться в футболе?
— Набраться опыта, мастерства, стать игроком мирового класса, подписать контракт с клубом Английской премьер-лиги, много зарабатывать и выступать в национальной сборной Кыргызстана. Потом хочу стать менеджером и помогать развитию нашего футбола.
— В каком клубе хотите играть?
— В «Ливерпуле». Он показывает хороший футбол, в этом году выиграл Лигу чемпионов. За него выступает мой любимый игрок Мохамед Салах.
— Чем нравится Салах?
— Скоростью и способностью сотворить гол из ничего. Вне поля он простой и хороший человек, правоверный мусульманин.
— А из наших футболистов кто-то нравится?
— После недавнего матча с Мьянмой — Гулжигит Алыкулов и Алимардон Шукуров. Первого знаю лично, а со вторым хочу познакомиться.
Самый важный год
— Расскажите об академии Brooke House College, где будете учиться.
— Она находится в Лестере. Это простая школа с футбольным классом. Ходишь на уроки и тренируешься. В конце получаешь такой же аттестат, как остальные учащиеся. Плюс тебе стараются помочь заключить профессиональный контракт. Некоторые выходцы из академии попали в клубы Английской премьер-лиги.
— Как вы узнали об этой академии?
— В 2017-м в Бишкек приезжали тренеры из Англии, посмотрели юных игроков и выбрали трех лучших, включая меня. Уже тогда они звали к себе. Но у меня не было денег на дорогу. Через год давний друг моего отца Жоомарт Жолдошев, у которого своя компания в Англии, предложил помочь. Я на две недели поехал в Лестер. Меня взяли на бесплатное обучение.
Очень благодарен нашей команде. Без нее ничего бы не добился. Спасибо тренеру Нурлану Сагыновичу за то, что находит для нас интересные турниры. Благодаря ему мы получили ценный опыт. Были и другие тренеры в моей футбольной жизни — всех помню и ценю. Спасибо моим родителям за воспитание и друзьям за моральную поддержку. Большая благодарность Жоомарту Жолдошеву.
Первый год в академии меня будут просматривать. Если понравлюсь, останусь до конца 11-го класса. Мне предложили выбрать направление, которому буду уделять на учебе особое внимание. Выбрал юриспруденцию. Лет в 50, когда закончу с футболом, пригодится.
Желание и возможность
— В Кыргызстане много сильных футболистов вашего возраста?
— Некоторые могли бы в будущем играть в клубах Испании и Англии.
«Илбирс» неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Кыргызстана. Мне иногда хотелось более серьезной конкуренции.
Спасибо родителям, которые покупают сыновьям бутсы и отправляют на турниры. Однако не у всех есть такая возможность. Видел, как у талантливых футболистов из-за кризиса в семье пропадало желание заниматься. Федерация делает что может. Хочется, чтобы появилась академия футбола и полностью обеспечивала одаренных игроков.
— Как отреагируете, если однажды вам предложат большие деньги в обмен на выступление за другую страну?
— Откажусь. Буду играть только за Кыргызстан.
Качества победителя
Главный тренер «Илбирса» и юношеской сборной КР Нурлан Букуев поделился мнением о перспективах Ырыскелди Тыныбекова в футболе.
— Когда Ырыскелди попал к вам, сразу разглядели талант?
— Да. Он отличался ловкостью и скоростными данными. Быстро учился технике и тактике. Никакие трудности его не пугали. Был минус — маленький рост. Но это нам не мешало.
Трудолюбив, тренируется и играет с огромным желанием. Как капитан команды обладает лидерскими качествами.
— С какими эмоциями будете провожать его в Англию?
— Он первый футболист из нашего клуба и моих воспитанников, кто прошел просмотр в Европе. Для нас это радость, гордость и честь. Если будет и дальше так трудиться и избежит серьезных травм, его ждет большое будущее.
— Среди ваших учеников еще есть столь же перспективные?
— Двух пригласили на просмотр туда же, куда взяли Ырыскелди. Сейчас они готовят документы и в ноябре собираются ехать.
Когда версталось это интервью, Ырыскелди Тыныбеков сообщил 24.kg, что благополучно добрался до Англии.