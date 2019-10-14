«Учиться буду в Англии, а играть за Кыргызстан». История футбольного вундеркинда

О футболисте Ырыскелди Тыныбекове многие узнали в 2018-м, когда он участвовал в открытии матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии. В этом году юношу пригласили в Англию. Перед отъездом он рассказал 24.kg, чем займется на родине футбола, и вспомнил яркие моменты карьеры.

Пятнадцатилетний капитан

— Чем вам понравился футбол?

— Командным духом и тем, что это, наверное, самый популярный вид спорта в мире.

Увлекся им в 11 лет. С самого начала занимаюсь в бишкекском «Илбирсе» у тренера Нурлана Букуева. С 2017-го вхожу в состав юношеской сборной Кыргызстана. В сентябре стал ее капитаном.

Фото ФФ КР. Ырыскелди Тыныбеков (№ 7) в составе юношеской сборной Кыргызстана

— Что для вас быть капитаном сборной?

— Для моей семьи это гордость, а для меня большая ответственность. Должен полностью отдаваться игре, кровь из носа проливать ради победы, держать дисциплину команды, быть лидером на поле и вне.

Партнеры по сборной чувствуют, что капитаном быть сложно. Уважают меня и поддерживают.

— Как часто тренируетесь?

— Каждый день после школы. Учусь в девятом классе.

На сборах тренируюсь дважды в день. Как и другие игроки, соблюдаю режим и покидать базу не могу. Из-за этого пропускаю уроки.

— Как к этому относятся в школе?

— С пониманием. Знают, что играю в сборной и собираюсь на учебу в Англию.

— Какой ваш любимый предмет?

— Физика. До седьмого класса нравилась математика. Потом из-за пропусков понимать ее стало сложно.

Но в целом учеба дается легко. Когда только пришел в футбол, родители предупреждали: «Получишь плохую оценку, играть не будешь». Поэтому я старался учиться как можно лучше.

Фото ФФ КР. Капитан юношеской сборной Кыргызстана по футболу Ырыскелди Тыныбеков

Море впечатлений

— Как получили право вынести мяч на игре Россия — Хорватия?

— Благодаря конкурсу. Сначала говорили, что в нем будет два этапа. На первом надо было показать знание английского языка, на втором — владение футбольными навыками (удары, дриблинг, фристайл). У меня ни с чем проблем не возникло. Затем из 11 человек организаторы неожиданно выбрали пятерку финалистов и объявили интернет-голосование. Я расстроился, ведь от меня уже ничего не зависело. Однако победил.

— Какие воспоминания от матча?

— Утром прошла репетиция церемонии открытия. До вечера я не переживал. Но перед выходом на поле разволновался. В то же время были радость и гордость. Все прошло благополучно.

После церемонии я направился на трибуну и смотрел матч с болельщиками сборной России. Испытал еще море эмоций.

С первой попытки

— Какой победой особенно гордитесь?

— Над Ливаном в отборе на чемпионат Азии — 2020.

Турнир проходил в сентябре в Бишкеке. Мы впервые играли на своем поле при большом числе зрителей и нервничали. К перерыву уступали со счетом 0:2. В раздевалке тренер нашел нужные слова и взбодрил нас. Во втором тайме забили три мяча и выиграли.

У меня много индивидуальных наград разных турниров. Например, с Кубка президента Казахстана — 2019. На разминке перед стартовым матчем ощутил сильную боль в колене. Пропустил две игры. В третьей жаждал выступить. Спасибо нашему доктору, что помог восстановиться. Я вышел в конце первого тайма и на 55-й минуте забил гол — дебютный для сборной Кыргызстана на турнире. Меня признали лучшим игроком матча.

— Серьезные травмы получали?

— В апреле на турнире в Китае получил сотрясение мозга: когда делал подкат, соперник задел коленом мою голову. Я попал в больницу. Едва полегчало, возобновил тренировки.

Из «Илбирса» в «Ливерпуль»?

— Чего хотите добиться в футболе?

— Набраться опыта, мастерства, стать игроком мирового класса, подписать контракт с клубом Английской премьер-лиги, много зарабатывать и выступать в национальной сборной Кыргызстана. Потом хочу стать менеджером и помогать развитию нашего футбола.

— В каком клубе хотите играть?

— В «Ливерпуле». Он показывает хороший футбол, в этом году выиграл Лигу чемпионов. За него выступает мой любимый игрок Мохамед Салах.

— Чем нравится Салах?

— Скоростью и способностью сотворить гол из ничего. Вне поля он простой и хороший человек, правоверный мусульманин.

— А из наших футболистов кто-то нравится?

— После недавнего матча с Мьянмой — Гулжигит Алыкулов и Алимардон Шукуров. Первого знаю лично, а со вторым хочу познакомиться.

Самый важный год

— Расскажите об академии Brooke House College, где будете учиться.

— Она находится в Лестере. Это простая школа с футбольным классом. Ходишь на уроки и тренируешься. В конце получаешь такой же аттестат, как остальные учащиеся. Плюс тебе стараются помочь заключить профессиональный контракт. Некоторые выходцы из академии попали в клубы Английской премьер-лиги.

— Как вы узнали об этой академии?

— В 2017-м в Бишкек приезжали тренеры из Англии, посмотрели юных игроков и выбрали трех лучших, включая меня. Уже тогда они звали к себе. Но у меня не было денег на дорогу. Через год давний друг моего отца Жоомарт Жолдошев, у которого своя компания в Англии, предложил помочь. Я на две недели поехал в Лестер. Меня взяли на бесплатное обучение.

Фото @tynybekov10. Ырыскелди Тыныбеков (справа) во время первой поездки в Англию

Очень благодарен нашей команде. Без нее ничего бы не добился. Спасибо тренеру Нурлану Сагыновичу за то, что находит для нас интересные турниры. Благодаря ему мы получили ценный опыт. Были и другие тренеры в моей футбольной жизни — всех помню и ценю. Спасибо моим родителям за воспитание и друзьям за моральную поддержку. Большая благодарность Жоомарту Жолдошеву.

Первый год в академии меня будут просматривать. Если понравлюсь, останусь до конца 11-го класса. Мне предложили выбрать направление, которому буду уделять на учебе особое внимание. Выбрал юриспруденцию. Лет в 50, когда закончу с футболом, пригодится.

Фото ФФ КР. Ырыскелди Тыныбеков (справа) на встрече с послом Великобритании в Кыргызстане Чарльзом Гарреттом. Август 2019 года

Желание и возможность

— В Кыргызстане много сильных футболистов вашего возраста?

— Некоторые могли бы в будущем играть в клубах Испании и Англии.

«Илбирс» неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Кыргызстана. Мне иногда хотелось более серьезной конкуренции.

Спасибо родителям, которые покупают сыновьям бутсы и отправляют на турниры. Однако не у всех есть такая возможность. Видел, как у талантливых футболистов из-за кризиса в семье пропадало желание заниматься. Федерация делает что может. Хочется, чтобы появилась академия футбола и полностью обеспечивала одаренных игроков.

Фото ФФ КР. Ырыскелди Тыныбеков (в темном) в составе «Илбирса» радуется победе в Кубке КР среди юношей. Октябрь 2019 года

— Как отреагируете, если однажды вам предложат большие деньги в обмен на выступление за другую страну?

— Откажусь. Буду играть только за Кыргызстан.

Качества победителя

Главный тренер «Илбирса» и юношеской сборной КР Нурлан Букуев поделился мнением о перспективах Ырыскелди Тыныбекова в футболе.

Фото ФФ КР. Главный тренер «Илбирса» и юношеской сборной КР Нурлан Букуев

— Когда Ырыскелди попал к вам, сразу разглядели талант?

— Да. Он отличался ловкостью и скоростными данными. Быстро учился технике и тактике. Никакие трудности его не пугали. Был минус — маленький рост. Но это нам не мешало.

Трудолюбив, тренируется и играет с огромным желанием. Как капитан команды обладает лидерскими качествами.

— С какими эмоциями будете провожать его в Англию?

— Он первый футболист из нашего клуба и моих воспитанников, кто прошел просмотр в Европе. Для нас это радость, гордость и честь. Если будет и дальше так трудиться и избежит серьезных травм, его ждет большое будущее.

Фото ФФ КР. Ырыскелди Тыныбеков (№ 11) на одном из матчей юношеской сборной Кыргызстана

— Среди ваших учеников еще есть столь же перспективные?

— Двух пригласили на просмотр туда же, куда взяли Ырыскелди. Сейчас они готовят документы и в ноябре собираются ехать.

Когда версталось это интервью, Ырыскелди Тыныбеков сообщил 24.kg, что благополучно добрался до Англии.