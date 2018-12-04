Павел Сидоренко — один из самых опытных футболистов сборной Кыргызстана. Застал время, когда она шла 200-й в рейтинге ФИФА, и эпоху возрождения. О своей богатой карьере, сильных сторонах сборной и ожиданиях от предстоящего Кубка Азии он рассказал 24.kg.

Наш герой родился в 1987-м в Бишкеке. В 2007-2011 годах играл в «Абдыш-Ате», в 2012-2016-х — в «Алге». С 2017-го выступает за «Дордой». Чемпион КР — 2018, пятикратный обладатель кубка страны (2007, 2009, 2011, 2017, 2018). В сборной дебютировал в 2007-м.

Семейная традиция

— Меня привлек в него дядя Андрей Краснов, в свое время игравший за «Дордой» и сборную Кыргызстана. Начинал заниматься в восемь лет на стадионе «Инструментальщик», на месте которого сейчас стоит торговый центр. На первой тренировке забил пару голов в свои ворота. Постепенно освоился.

В детстве играл в атаке, признавался лучшим нападающим турниров. В то время моим кумиром был Андрей Шевченко, который одним из первых с постсоветского пространства закрепился в хорошем европейском клубе. Получалось у меня играть и на краю полузащиты: быстро бегал, умело делал подачи. Со временем тренеры перевели в опорную зону.

— В этом году вы впервые в карьере стали чемпионом КР. Какие эмоции испытали?

— Самые приятные. Убедился, что сделать это никогда не поздно. Этот результат — заслуга всей нашей команды. Футболисты добросовестно пахали на тренировках, осознавая, что давно не становились чемпионами. Хорошо поработали тренеры. В психологическом плане мне помогла вера родных.

Победив в Топ-лиге, мы обеспечили себе выход в групповой этап Кубка АФК — 2019. Будем готовиться к нему морально и физически. Нам по силам выиграть его.

В поле зрения

— Все об этом мечтают. Несколько лет назад у меня намечались контракты в Омане и Индонезии, но в итоге остался в Кыргызстане. Рад, что оказался в «Дордое».

— В чем стимул играть в местных клубах? Платят тут меньше, а иногда задерживают зарплату.

— Такое было: в одной из предыдущих команд месяцами сидел без денег. Подумывал о поиске заработка на стороне и даже о том, чтобы бросить спорт. Семью-то надо кормить — у меня жена и сын.

В некоторых странах футболисты просто пинают мяч, ни к чему не стремятся и получают большие деньги. У нас такого нет. Если хочешь попасть в заграничный клуб и много зарабатывать, надо заинтересовать футбольных агентов. Раньше это было тяжело: чемпионат КР не снимали на видео, а сборная проводила лишь один-два матча в год. С развитием интернета и соцсетей показать свой талант агентам стало проще. Молодому поколению все двери открыты. Главное — желание.

— Вам предлагали участие в договорных играх?

— Если когда-то начинался подобный разговор, категорически отказывался.

В 2017-м отучился на курсах и имею лицензию, дающую право тренировать юношей и помогать наставнику команды первой лиги. В будущем планирую посвятить себя тренерской работе. Если мои воспитанники узнают, что я сдавал игры, как буду смотреть им в глаза? Хочу быть честным и ходить с гордо поднятой головой.

Фото ФК «Дордой». После окончания тренерских курсов, 2017 год

Сборник со стажем

— Какой ваш самый памятный матч за сборную?

— Поединок против иорданцев, прошедший в ноябре 2015-го, когда Антон Землянухин забил гол-шедевр. И матч с Мьянмой в марте этого года, победив в котором, мы впервые в истории вышли в финальную часть Кубка Азии.

— У вас ведь уже есть опыт игры на Кубке Азии...

— На молодежном. Он проходил в Индии в 2006-м. Одним из наших соперников по группе тогда тоже была Южная Корея. Не исключено, что с кем-то из той корейской команды вновь пересечемся в этот раз.

Фото gettyimages. Гол Китаю на Азиатских играх — 2010

Я играл за сборные КР всех возрастов, начиная с юношеской. В составе олимпийской сборной (до 23 лет) ездил в Китай на Азиатские игры — 2010. В матче против хозяев турнира забил свой самый памятный гол в карьере. Случилось это на пятой минуте, китайцы почти весь матч не могли отыграться.

— Сколько лет сыну?

— В январе будет четыре года. Очень любит футбол. Смотрит по телевизору, как играет папа, и повторяет. Сначала поет гимн, затем гоняет мяч. Купили ему бутсы и форму. Думаю, в 2019-м отдадим в секцию.

— Какой совет дали бы себе 18-летнему?

— Быть смелее, больше верить в себя и работать над собой. Нет ничего невозможного, надо стремиться к мечте.

Реальный шанс

— Благодаря чему наш футбол в последние годы поднялся?

— Спасибо руководству федерации и тренерскому штабу национальной команды. С тех пор как они заняли свои места, в нашем футболе произошли колоссальные изменения. К примеру, сборная стала чаще проводить товарищеские матчи, и это помогло прогрессу игроков.

— Конечно, нет. Насколько я знаю, уже в 2022-м число участников чемпионата мира увеличится и от Азии будет больше команд. У Кыргызстана есть реальный шанс попасть на ЧМ.

Однако без поддержки государства будет нелегко. Для устойчивого развития нам нужна современная инфраструктура, включая новый стадион. Необходима программа, которая поможет увеличить количество команд в чемпионате. В каждой области КР есть стадион. Будет в Топ-лиге хотя бы по одной команде от области — уже хорошо. Чем больше команд, тем выше конкуренция и шире выбор кандидатов в сборную.

— А сейчас конкуренция в сборной серьезная?

— Да. По два-три человека на позицию. Это помогает расти футболистам и команде. Каждому надо полностью выкладываться на тренировках и матчах.

— Удобно, что Александр Крестинин тренирует и сборную, и «Дордой»?

— Это плюс. Значительная часть игроков у него всегда на виду, и ему проще оценить, кто в каком состоянии.

Команда и болельщики

— Каковы сильные стороны сборной?

— У нас нет футболиста, который бы в каждом матче в одиночку приносил результат. Делаем упор на командную игру. Добиваемся успеха за счет бешеной самоотдачи, старания и выполнения тренерских установок. Понимаем, что нам нельзя останавливаться на достигнутом и нужно расти дальше.

— А слабые?

— Бывает, в начале матча не до конца верим в свои силы — по статистике, первые 45 минут проводим не очень удачно. Работаем над тем, чтобы исправить это.

— Наша первая задача — выйти из группы. Это нам по силам, а дальше — посмотрим.

Впереди ответственный турнир. Ребятам, как никогда, нужны поддержка и вера болельщиков. Когда проводим матчи дома, они нас здорово вдохновляют. Ценим это и всегда стремимся радовать хорошей игрой.