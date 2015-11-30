Кыргызстанцы открыли в Москве поликультурный центр. Шефство над ним взяло ее правительство в лице Федеральной миграционной службы.

По словам руководителя центра Гульнары Болотбековой, первоначально была идея открыть центр для кыргызстанских мигрантов, но с российской стороны поступило предложение сделать площадку для всех этнических групп и создать условия для реализации совместных проектов.

На церемонии открытия присутствовали представители правительства Москвы, молодежного парламента при Госдуме РФ, международной организации «Наследники Победы», руководители таджикской диаспоры, представители посольств.

По словам начальника отделения по работе с национальными сообществами УФМС РФ по Москве Татьяны Дмитриевой, такого проекта в Москве еще не было.

«Одно название, что он поликультурный, внушает надежды. Главная цель всего интеграционного проекта - это согласие между различными народностями, проживающими в России. Центр насыщен разнообразными проектами, и я вижу, что у руководителей много планов, мы готовы оказать идеологическую и информационную поддержку», - сказала Татьяна Дмитриева.

Проект – пилотный, в перспективе такие же откроются во всех районах Москвы. В настоящее время при центре работает несколько направлений: мастерская по рукоделию, языковые курсы для мигрантов, заработает звукозаписывающая студия.

По словам председателя комитета по международным делам и евразийской интеграции молодежного парламента при Госдуме РФ Елены Еракиной, сейчас активно развивается тема Евразийского диалога, «а открытие такого центра послужит консолидирующим фактором для всех стран бывшего советского пространства». «Думаю, что мы будем привлекать представителей этого центра как экспертов к законодательной деятельности и к обсуждению различных проектов и программ», - сказала она.