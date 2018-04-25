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Просто задела. Ученицы бишкекской школы подрались

Ученицы бишкекской школы № 78, расположенной в жилмассиве «Колмо», подрались. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердила директор общеобразовательного учреждения Эльнура Музаева.

По ее словам, инцидент произошел накануне, 24 апреля. Конфликта не было, семиклассница просто задела ученицу восьмого класса, что и привело к драке. 

«Это случилось не на территории школы. Я разговаривала со всеми участниками драки, их родителями. Взяла у всех объяснительные, разбиралась до 21.00. Конфликт урегулирован, участники пошли на мировую», — сказала Эльнура Музаева.

«Я в этой школе работаю шесть лет, и такого никогда не было. Инспектор по делам несовершеннолетних выполняет свою работу, и сегодня вместе с завучем они проводят разъяснительную работу среди учащихся. Девочек, участниц драки, поставят на учет. Материалы подадим в районную комиссию по делам детей», — добавила директор школы.

Накануне в Таласе подрались старшеклассники. Один из пострадавших — в реанимации.
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