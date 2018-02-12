ФСБ России опубликовала видео задержания украинского шпиона в Крыму

Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры задержания в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщило РИА «Новости».

На кадрах оперативной видеосъемки видно, что подозреваемого Константина Давыденко задержали при попытке сесть в автомобиль.

Как ранее сообщил Центр общественных связей ФСБ, подозреваемого задержали в воскресенье сотрудники ФСБ в Симферополе.

Отмечается, что Константин Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности России.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж» УК РФ.