Второй суицид за неделю: в Таласской области повесился еще один школьник

Очередная трагедия произошла в Таласской области Кыргызстана. В селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района повесился ученик 9 класса местной школы. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в акимиате района.

По данным милиции, мальчик проживал с бабушкой, потому что его родители уехали в Казахстан на заработки.

11 декабря в городе Талас у себя в доме повесилась ученица 9 класса лицея-интерната имени Шабданбека Жумагулова. Родственники школьницы считают, что причиной самоубийства стал конфликт между преподавателем английского языка и ученицей. Администрация школы такие обвинения отвергает. В милиции суицид не комментируют.