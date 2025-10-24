Сотрудники УПСМ Бишкека помогли потерявшейся девочке найти дорогу домой

Неизвестный мужчина сообщил сотрудникам управления Патрульной службы милиции Бишкека, что нашел на улице потерявшуюся девочку. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, ребенок не знал адреса проживания и номеров телефонов родителей.

«Но девочка знала, где живет бабушка. Сотрудники УПСМ доставили ребенка по нужному адресу. Девочка с бабушкой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Благодаря внимательности гражданина и оперативным действиям сотрудников УПСМ ребенок благополучно возвращен в семью», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают: если вы нашли потерявшихся детей или граждан, нуждающихся в помощи, необходимо незамедлительно обращаться к сотрудникам милиции или в службу 102.