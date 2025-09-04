13:30
Происшествия

Двух сотрудников Налоговой службы задержали в городе Ош

Бывшего начальника отдела и старшего инспектора управления Налоговой службы по городу Ошу задержали сотрудники ГКНБ. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, установлено, что сотрудники Налоговой службы решили прекратить деятельность ОсОО «А.А.Т.». Однако они умышленно допустили искажение данных для сокрытия и занижения налоговых выплат и скрыли факт наличия у компании крупной задолженности перед государственным бюджетом.

В результате следственных действий старший инспектор отдела проверок и бывший начальник отдела проверок задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.
