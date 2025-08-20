07:23
На юге Кыргызстана снова произошло землетрясение

На юге Кыргызстана снова произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным подземные толчки зафиксированы 19 августа в 22.55. Очаг землетрясения располагался в районе Ферганского хребета в 17 километрах к юго-западу от села Кош-Дебе, в 25 километрах к северо-востоку от села Кара-Дебе, в 100 километрах к востоку от города Джалал-Абад.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Дебе, Кош-Дебе, Байбиче, Салам-Алик - около 2,5 балла.

Напомним, 18 августа сейсмологи также сообщали о землетрясении на юге страны.
