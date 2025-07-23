19:44
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке мужчина совершил суицид на электровышке

В Бишкеке мужчина совершил суицид на электровышке. Об этом сообщает УВД Свердловского района столицы.

По его данным, сегодня в милицию поступило сообщение о том, что на одной из электровышек на улице Коллективной мужчина совершил суицид.

«Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района. На место выехала следственно-оперативная группа. Она установила личность погибшего. Им оказался К.У., 1979 года рождения. Назначены все необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, тело провисело на вышке три дня.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337298/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
«Шайтан приказал убить». В деле Айзирек всплывают новые обстоятельства
Найден повешенным. Акыйкатчи обеспокоена гибелью военнослужащих
Загадочная гибель Айзирек. Почему многие не верят в ее самоубийство
В Японии казнили «убийцу из Twitter»
Сопровождавший осужденного в клинику 18-летний конвоир совершил суицид в туалете
Подросток совершил суицид в музыкальном интернате имени Абдраева
В здании Ленинского РУВД задержанный совершил суицид
В Бишкеке парень хотел выброситься с 7-го этажа. Его отговорили сотрудники МЧС
Учителя физкультуры задержали по факту суицида школьницы на Иссык-Куле
На Иссык-Куле физрук нашел повешенную школьницу, она скончалась в больнице
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4&nbsp;балла в&nbsp;эпицентре В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4 балла в эпицентре
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;мошенничестве с&nbsp;виртуальными активами В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами
На&nbsp;Иссык-Куле задержан гражданин за&nbsp;введение в&nbsp;оборот синтетических сетей На Иссык-Куле задержан гражданин за введение в оборот синтетических сетей
Около тысячи студентов отчислили из&nbsp;вузов на&nbsp;Иссык-Куле после проверки ГКНБ Около тысячи студентов отчислили из вузов на Иссык-Куле после проверки ГКНБ
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
23 июля, среда
19:41
В части Бишкека 24 июля отключат горячую воду В части Бишкека 24 июля отключат горячую воду
19:41
В Кыргызстане увеличилось количество экологических нарушений
19:38
В Бишкеке мужчина совершил суицид на электровышке
19:24
Построили, но не проверили: детский сад в Александровке разваливается
19:01
В Бишкеке сломали саженцы на улице Московской