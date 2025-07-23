В Бишкеке мужчина совершил суицид на электровышке. Об этом сообщает УВД Свердловского района столицы.

По его данным, сегодня в милицию поступило сообщение о том, что на одной из электровышек на улице Коллективной мужчина совершил суицид.

«Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района. На место выехала следственно-оперативная группа. Она установила личность погибшего. Им оказался К.У., 1979 года рождения. Назначены все необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, тело провисело на вышке три дня.