В Иссык-Кульской области государству возвращены земельные участки

Проверкой, проведенной прокуратурами Иссык-Кульской области и Джети-Огузского района по соблюдению требований земельного законодательства Кыргызской Республики, установлены факты незаконного отчуждения земель.

Так, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,5 гектара, расположенный в Тюпском районе на берегу озера Иссык-Куль, был передан в частную собственность с нарушением законодательства.

Также установлено, что земельные участки сельхозназначения общей площадью 23 гектара, расположенные на территории Жаргылчакского, Кызыл-Суйского и Оргочорского айыл окмоту Джети-Огузского района, были незаконно переданы в частную собственность ряду граждан.

В результате принятых прокурорских мер указанные участки стоимостью 44 миллиона 806 тысяч сомов возвращены в государственную собственность.