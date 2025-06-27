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Происшествия

Опасность повторного прорыва озера Такыр-Тор сохраняется — глава МЧС

Во время облета озера Такыр-Тор, выяснилось, что в верхней части водоема опасность повторного прорыва все еще сохраняется. Об этом сообщил глава МЧС Бообек Ажикеев.

По его словам, объем озера 500 кубометров, после прорыва оно опустилось всего на два метра.

«Уровень воды, вытекающей из ледника, понизился, мы продолжаем контролировать ситуацию. С помощью квадрокоптеров ведется круглосуточное наблюдение. Эвакуированных граждан разместим в безопасном месте, завтра они смогут вернуться в свои дома. Дорогу, размытую водой, пока восстанавливать не будем, если в течение 20 дней уровень озера не поднимется, поручим Минтрансу ее расчистить», — сказал чиновник.

Напомним, озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало. По поручению министра ЧС Бообека Ажикеева начата эвакуация жителей сел Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. В безопасные места выведено около 180 человек, включая людей с ограниченными возможностями. Туда вылетели глава кабмина и министр ЧС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334532/
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