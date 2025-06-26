Прикрывался президентом. За рейдерство задержан Абдулла Юсупов и его сообщники

В Джалал-Абаде за организацию рейдерских захватов земельных участков задержан известный «махинатор» Абдулла Юсупов и его два сообщника. Об этом заявили в пресс-центре ГКНБ КР.

«Поступили оперативные сведения о незаконной деятельности 43-летнего Абдуллы Юсупова — ранее неоднократно судимого за мародерство, грабеж, незаконное хранение оружия и наркотиков, который, прикрываясь якобы связями с президентом КР Садыром Жапаровым и главой ГКНБ, войдя в доверие состоятельным гражданам Сузакского района, незаконно завладел земельными участками и перепродал их третьим лицам», — говорится в сообщении.

Установлено, что Абдулла Юсупов обманным путем убеждал владельцев крупных земельных участков о необходимости срочного переоформления их имущества на свое имя, как гарантию безопасности от планируемых с его слов проверок со стороны ГКНБ КР. После Юсупов продавал эти участки по рыночной цене.

24 июня Абдулла Юсупов и его сообщники — Х.З.А. и Т.М.Ф. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР. При этом в ходе проведенного обыска по месту жительства Абдуллы Юсупова, обнаружены и изъяты наркотики, а также правоустанавливающие документы на земельные участки граждан. Следствие продолжается.

ГКНБ КР просит возможных пострадавших от мошеннических действий Абдуллы Юсупова обращаться по телефону доверия ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области: WhatsApp — 0995012210.