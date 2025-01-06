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Происшествия

Взрыв снаряда в селе Арка-2. Состояние пострадавших стабильное

В селе Арка-2 Баткенской области, на границе с Таджикистаном, накануне в доме одной из местных жительниц взорвался снаряд. В результате пострадали женщина и ее дочь. В Министерстве здравоохранения рассказали 24.kg об их состоянии на этот момент.

По данным ведомства, 5 января в 17.00 в Центр общеврачебной практики Кулунду по линии скорой помощи доставлены два пациента с осколочными ранениями.

Врачи оперативно провели экстренные хирургические вмешательства. Сейчас состояние пациентов оценивается как стабильное.

«Сегодня с участием необходимых специалистов проведен консилиум для уточнения тактики дальнейшего лечения. Проведены дополнительные диагностические исследования. Пациенты получают лечение в полном объеме», — отметили в Минздраве.

Напомним, в селе Арка-2 произошел взрыв бытового характера. По предварительным данным, хозяйка дома Н.А. убирала под навесом, где находились старые стройматериалы, и обнаружила снаряд, который взорвался. Она и находившаяся неподалеку 12-летняя дочь получили осколочные ранения. В 2022 году дом Н.А. сгорел в результате обстрела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316064/
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