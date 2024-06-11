В Бишкеке выявили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

В Бишкеке выявили подпольный цех по производству спирта и спиртосодержащих напитков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, контрафактная продукция реализовалась на одном из столичных рынков и распространялась по регионам.

Подпольные цеха уклонялась от уплаты налогов, в том числе НДС, НСП, акцизного налога и других выплат. Оперуполномоченными ГУВД Бишкека установлены владельцы и арендаторы цеха.

Во время обыска выявлено более 10 тысяч штук алкогольных напитков различных марок и свыше 20 тысяч штук сигарет и оборудование. Сумма изъятой продукции превысила 10 миллионов сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 240 «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков» УК КР. Расследование продолжается. Проводятся следственные мероприятия, направленные на дачу юридической оценки действиям причастных лиц.