Контрабанду из Узбекистана задержали в Баткенской области

В Баткене задержано более 250 килограммов контрабандных хозтоваров. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По ее данным, на территории Баткенской области на автодороге Раззаков — Баткен — Ош остановлена и проверена машина Nissan x-trail под управлением Д.А.Э.

При таможенном досмотре грузового отсека обнаружены хозяйственные товары, сделанные в Узбекистане, общим весом 254 килограмма без товаросопроводительных документов. Общая среднерыночная стоимость задержанных товаров составила 124 тысячи сомов.

Собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.