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Происшествия

Сели в Аксы. Спикер парламента отправится на место происшествий

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заслушал оперативную информацию министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева о текущей ситуации в населенных пунктах Аксыйского района, пострадавших в результате селей, вызванных произошедшими накануне ливнями. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Спикер ЖК поговорил с руководителями органов местного самоуправления Аксыйского района и осведомился о проводимой работе по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Призвав ответственных руководителей создать все необходимые условия для эвакуированных граждан и как можно скорее обеспечить восстановление домов, он отметил, что в ближайшее время отправится в Аксыйский район, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

Кроме того, Нурланбек Шакиев выразил готовность Жогорку Кенеша оказать необходимую помощь в пределах своих полномочий, а также, учитывая нестабильность текущей погоды, добавил, что следует усилить меры по предупреждению стихийных бедствий по всей стране.

25 мая из-за проливных дождей были затоплены сельские округа Кара-Камыш, Сары-Челек и Уч-Коргон Аксыйского района, повреждены жилые дома. В результате был введен режим чрезвычайной ситуации, эвакуировано около 250 граждан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295067/
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