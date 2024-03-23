Теракт в «Крокус Сити Холле». Задержаны двое подозреваемых

Двое подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» задержаны в Брянской области. Об этом сообщает Baza.

«Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплого. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двоих задержали, четверым удалось сбежать», — говорится в сообщении.

Задержанные являются гражданами Таджикистана, с ними работают сотрудники спецслужб — проверяют на причастность к теракту. Сбежавших объявили в розыск.

Отметим, Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей. По данным Telegram-канала 112, число пострадавших возросло до 183 человек, из них восемь детей.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.