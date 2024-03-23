Теракт в «Крокус Сити Холле». Погибло трое детей, пострадали более 180 человек

Трое детей погибли в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Погибшие дети указаны в разделе «Биологическая смерть», опубликованном на сайте министерства. В списке также двое мужчин.

Telegram-канал 112 сообщает, что число пострадавших при теракте возросло до 183 человек, из них восемь детей.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По состоянию на утро 23 марта известно было по меньшей мере о 60 погибших, более 115 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.