12:05
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Происшествия
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих Матраимову

В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих бывшему заместителю главы Таможенной службы Райымбеку Матраимову. Об этом сообщил «Азаттык» со ссылкой на заместителя начальника районной Госрегистрационной службы Мухамедали Мамашева.

Среди арестованного имущества мечеть «Исмаил ата» и одноименная чайхана, дома и полученные от государства земельные участки.

Ранее стало известно, что в Оше сотрудники ГКНБ опечатали дом объявленного в розыск Райымбека Матраимова. Опечатан бизнес-центр JAMBY, которым предположительно владеет бывший замглавы Таможенной службы.

До этого заместитель начальника управления муниципальной собственности мэрии южной столицы Максатбек Орозалиев сообщил, что начали снос ворот и забора дома Райымбека Матраимова. По его словам, при возведении забора допустили нарушения: 9 метров земли, оставшиеся во дворе дома Матраимова, относятся к муниципальной собственности.

Имущество бывшего заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова конфискуют, заявлял ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в Кыргызстане не будет ни одного клана.

«В рамках борьбы с его кланом в Ошской области с должностей сняты почти 50 руководителей различных госорганов», — подчеркнул глава ГКНБ.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286913/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше сотрудники ГКНБ опечатали дом объявленного в розыск Райымбека Матраимова
Уставной капитал ГИК увеличили, продав квартиры Райымбека Матраимова
Недвижимость Райымбека Матраимова на 3,9 миллиарда сомов передали государству
Отберем все. Глава ГКНБ обещает конфисковать имущество Райымбека Матраимова
Райымбека Матраимова объявили в розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело
Нарушил границы. Мэрия Оша сносит ворота и забор дома Райымбека Матраимова
Более 180 сотрудников госорганов уволены за связь с ОПГ Кольбаева и Матраимовым
Больше никакой мафии Кольбаева и Матраимова в стране не будет — глава ГКНБ
Допрос Райымбека Матраимова в ГКНБ пока не комментируют
Райымбек Матраимов доставлен в ГКНБ. Он проходит свидетелем
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии На Иссык-Куле местный житель решил обустроить пляж. Нанес ущерб экологии
В&nbsp;Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства В Бишкеке выявили подпольный цех, выпускающий поддельные моющие средства
Задержан владелец торговых рынков &laquo;Бугу&raquo; и&nbsp;&laquo;Макиш&raquo; в&nbsp;Караколе Задержан владелец торговых рынков «Бугу» и «Макиш» в Караколе
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;новой остановке украли телевизор В Бишкеке на новой остановке украли телевизор
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
16 февраля, пятница
12:00
Торговля Кыргызстана. Продаем в основном золото, а покупаем автомобили из Китая Торговля Кыргызстана. Продаем в основном золото, а поку...
11:46
В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих Матраимову
11:44
В 2023 году Кыргызстан продал 20,2 тонны золота
11:22
Восьмой месяц подряд. Январь стал самым теплым за историю метеонаблюдений
11:02
В Джалал-Абаде нашли убийцу, который совершил преступление девять лет назад