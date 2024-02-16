В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих Матраимову

В Кара-Суу арестовали 26 объектов, предположительно принадлежащих бывшему заместителю главы Таможенной службы Райымбеку Матраимову. Об этом сообщил «Азаттык» со ссылкой на заместителя начальника районной Госрегистрационной службы Мухамедали Мамашева.

Среди арестованного имущества мечеть «Исмаил ата» и одноименная чайхана, дома и полученные от государства земельные участки.

Ранее стало известно, что в Оше сотрудники ГКНБ опечатали дом объявленного в розыск Райымбека Матраимова. Опечатан бизнес-центр JAMBY, которым предположительно владеет бывший замглавы Таможенной службы.

До этого заместитель начальника управления муниципальной собственности мэрии южной столицы Максатбек Орозалиев сообщил, что начали снос ворот и забора дома Райымбека Матраимова. По его словам, при возведении забора допустили нарушения: 9 метров земли, оставшиеся во дворе дома Матраимова, относятся к муниципальной собственности.

Имущество бывшего заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова конфискуют, заявлял ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в Кыргызстане не будет ни одного клана.

«В рамках борьбы с его кланом в Ошской области с должностей сняты почти 50 руководителей различных госорганов», — подчеркнул глава ГКНБ.

Напомним, ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.