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Происшествия
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Последствия взрыва устраняют 608 человек

Сегодня в устранении последствий нештатной ситуации участвуют 608 человек и 31 единица спецтехники. Об этом сообщило МЧС.

По его данным, они продолжают очистку и утепление цеха.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286014/
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