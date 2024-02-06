Авария на ТЭЦ Бишкека. Последствия взрыва устраняют 608 человек

Сегодня в устранении последствий нештатной ситуации участвуют 608 человек и 31 единица спецтехники. Об этом сообщило МЧС.

По его данным, они продолжают очистку и утепление цеха.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.