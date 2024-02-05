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Происшествия
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Специалисты МЧС установили эпицентр произошедшего взрыва

Взрыв на ТЭЦ Бишкека произошел на мельнице, где измельчают уголь. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замглавы МЧС Урмат Шамырканов.

Он отметил, что взрыв был очень сильным. «Осколки окон и части железной крыши разлетелись на сотни метров. Крышу площадью 650-680 квадратных метров полностью разворотило. Очаг пришелся на мельницу, которая расположена около 14-го котла. Здесь измельчают уголь и засыпают в котел», — рассказал Урмат Шамырканов.

Он уточнил, что все котлы целы, так как сработал защитный механизм. Пострадали газотрубы, система водоснабжения, элеваторные ленты, а также другие элементы системы ТЭЦ.

По словам замглавы МЧС, площадь разрушения составляет около 15 тысяч квадратных метров, уже восстановлено около 4 тысяч квадратных метров.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285936/
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