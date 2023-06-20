За минувшую неделю в Кыргызстане выявили больше 21 тысячи нарушений ПДД

За минувшую неделю в Кыргызстане выявили 21 тысячу 839 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
Из них:
- 5 тысяч 321— нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
- 3 тысячи 609— превышение скоростного режима;
- 641 — нарушения ПДД с участием пешеходов;
- 233— управление транспортными средствами без документов;
- 228 — управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения;
- 59 — нарушение правил тонировки стекол;
- 5 — автохулиганство;
- 2— использование подложных госномеров;
- 11 тысяч 741 — иные нарушения Правил дорожного движения.
1 тысяча 640 автомобилей нарушителей водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать Правила дорожного движения.