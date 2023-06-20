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Происшествия

За минувшую неделю в Кыргызстане выявили больше 21 тысячи нарушений ПДД

За минувшую неделю в Кыргызстане выявили 21 тысячу 839 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Из них:

  • 5 тысяч 321— нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
  • 3 тысячи 609— превышение скоростного режима;
  • 641 — нарушения ПДД с участием пешеходов;
  • 233— управление транспортными средствами без документов;
  • 228 — управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения;
  • 59 — нарушение правил тонировки стекол;
  • 5 — автохулиганство;
  • 2— использование подложных госномеров;
  • 11 тысяч 741 — иные нарушения Правил дорожного движения.

1 тысяча 640 автомобилей нарушителей водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268483/
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