Убийство контрактника. Подозреваемого водворили на гауптвахту

Подозреваемого в убийстве контрактника департамента по охране и конвоированию ГСИН водворили на гауптвахту. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, изначально Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», однако позже статью переквалифицировали на «Убийство» УК КР.

«Подозреваемый будет содержаться на гауптвахте Бишкекского гарнизона два месяца. По некоторым данным, К.С. признал свою вину. Следствие по этому делу продолжается», — сообщили редакции.

Напомним, 20-летнего военнослужащего контрактной службы ДОК ГСИН Рустама Иминова нашли мертвым в селе Джаны-Джер 17 сентября. Мама погибшего считает, что в убийстве необоснованно обвинили его сослуживца. В ГСИН не могут сказать, было ли проведено служебное расследование по факту ЧП.