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Сюжет: ЧП в армии

Доведение до самоубийства. В Генпрокуратуре сообщили подробности дела

По факту смерти военнослужащего департамента по охране и конвоированию ГСИН возбуждено досудебное производство по статье «Доведение до самоубийства» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что в рамках уголовного дела был задержан младший сержант К.С. Он водворен на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

Напомним, 20-летнего военнослужащего контрактной службы ДОК ГСИН Рустама Иминова нашли мертвым в селе Джаны-Джер 17 сентября. Мама погибшего считает, что в убийстве необоснованно обвинили его сослуживца. В ГСИН не могут сказать, было ли проведено служебное расследование по факту ЧП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207737/
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