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Это незаконно. В Узгенском районе несовершеннолетнего держат в ИВС почти месяц

В Узгенском районе несовершеннолетнего держат в камере ИВС почти месяц. Об этом сообщили в Наццентре по предупреждению пыток.

Санитарные условия в ИВС не соответствуют требованиям, в учреждении грязно.

Дезинфекция в помещениях не проводилась с 16 июня.

Кроме того, несовершеннолетний Н. К. уулу находится в камере уже 25 дней. Но по закону срок задержания не должен превышать 10 дней.

НЦПП
Фото НЦПП. В Узгенском районе несовершеннолетнего держат в камере ИВС почти месяц

По данным наццентра, в камере изолятора находятся четыре человека. По закону размер санитарной зоны на каждого должен составлять 3,25 квадратных метра, однако по факту на одного человека отводится всего 2,3 квадратных метра.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204816/
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