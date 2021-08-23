Это незаконно. В Узгенском районе несовершеннолетнего держат в ИВС почти месяц

В Узгенском районе несовершеннолетнего держат в камере ИВС почти месяц. Об этом сообщили в Наццентре по предупреждению пыток.
Санитарные условия в ИВС не соответствуют требованиям, в учреждении грязно.
Дезинфекция в помещениях не проводилась с 16 июня.
Кроме того, несовершеннолетний Н. К. уулу находится в камере уже 25 дней. Но по закону срок задержания не должен превышать 10 дней.
По данным наццентра, в камере изолятора находятся четыре человека. По закону размер санитарной зоны на каждого должен составлять 3,25 квадратных метра, однако по факту на одного человека отводится всего 2,3 квадратных метра.