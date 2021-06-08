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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывший начальник управления ГКНБ Бишкека задержан по делу Elite House

Бывший начальник столичного управления ГКНБ Нурлан Дюшекеев задержан по делу Elite House. Информацию уточнили в правоохранительных органах. 

Нурлан Дюшекеев задержан сегодня в Бишкеке, он водворен в СИЗО ГКНБ. 

Напомним, гендиректор стройкомпании Elite House Тимур Файзиев подозревается в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве. Он объявлен в розыск. Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в Бишкекском СИЗО-1. 

Дело расследует межведомственная следственная группа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196824/
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